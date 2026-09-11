10-20 नहीं, लखनऊ यूनिवर्सिटी के 48 विद्यार्थियों ने NET-JRF में गाड़ा झंड़ा, PhD कैटेगरी में 20 स्टूडेंट्स ने मारी बाजी

जागरण संवाददाता, लखनऊ। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआइआर) यूजीसी नेट-जेआरएफ जून-2026 में लखनऊ विश्वविद्यालय (लवि) के विभिन्न विभागों के कुल 48 विद्यार्थियों व शोधार्थियों ने सफलता प्राप्त की है। प्राणि विज्ञान विभाग के एम.एससी. तृतीय सेमेस्टर के विद्यार्थी प्रकर्ष मनोहर ने लाइफ साइंसेस व भूविज्ञान विभाग की सोनल शुक्ला ने अर्थ साइंसेस में अखिल भारतीय स्तर पर दूसरी रैंक हासिल की है।

प्रकर्ष मनोहर की उपलब्धि विशेष रूप से उल्लेखनीय है, क्योंकि उन्होंने यह सफलता एम.एससी. तृतीय सेमेस्टर की पढ़ाई के दौरान हासिल की है। विश्वविद्यालय के 13 विद्यार्थियों ने जेआरएफ प्राप्त किया। इनमें प्राणिविज्ञान विभाग के प्रकर्ष मनोहर (एआइआर-2) अनीशा यादव (एआइआर-33), अदिति श्रीवास्तव (एआइआर-87), सैफ सिद्दीकी (एआइआर-89), युवराज व आकांक्षा सिंह (एआइआर-122) शामिल हैं।