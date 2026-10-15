नारनौल में बदला मौसम का मिजाज, तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश शुरू; गर्मी से मिली राहत

जागरण संवाददाता, नारनौल। शहर में आज सुबह अचानक मौसम ने करवट ली है। लगभग पौने दस बजे आसमान में घने बादल छा गए और अचानक तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश शुरू हो गई।

पिछले करीब एक सप्ताह से लगातार बढ़ रहे तापमान और उमस भरी गर्मी से लोग परेशान थे। अचानक हुई इस बारिश से तापमान में गिरावट आई है, जिससे आमजन को भीषण गर्मी से बड़ी राहत मिली है।

किसान भाइयों के लिए राहत

मौसम विशेषज्ञों के अनुसार, इस बेमौसम हल्की ठंडक और वर्षा से माहौल सुहावना हो गया है। वहीं, कृषि दृष्टिकोण से इस बारिश को रबी की फसल (विशेषकर आगामी बुआई और शुरुआती नमी) के लिए काफी फायदेमंद माना जा रहा है। बारिश के बाद से शहर के तापमान में ठंडक महसूस की जा रही है।