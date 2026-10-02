NGT के आदेश के बावजूद हर 3-4 दिन में रात को जलता है कूड़ा, नारनौल में निगरानी व्यवस्था पर सवाल

जागरण संवाददाता, नारनौल। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के आदेश कचरे की आग के धुएं में धड़ल्ले से उड़ाए जा रहे हैं। शहर में कुछ दुकानदारों द्वारा रात के अंधेरे में कूड़े में आग लगाकर खुलेआम प्रदूषण फैलाया जा रहा है। कई बार आग इतनी भयंकर होती है कि इससे आगजनी की घटना होने का अंदेशा भी बन जाता है। किसी भी दिन किसी बड़े हादसा होने के अंदेशे से इंकार नहीं किया जा सकता है।

संस्थाएं नारनौल में सुप्त अवस्था में एनजीटी के आदेशों के तहत स्थानीय प्रशासन और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को यह जिम्मेदारी दी गई है कि वे खुले में कचरा जलाने वालों की पहचान करें और उन पर तुरंत कार्रवाई करें,लेकिन दोनों ही संस्थाएं नारनौल में सुप्त अवस्था में दिखाई दे रही हैं।

कूड़े में आग के हवाले कर दिया शहर में वैसे तो जगह-जगह कचरे के ढेरों में आग लगाने की घटनाएं आए दिन देखी जा रही हैं। महेंद्रगढ़ रोड पर बिजली निगम कार्यालय के पास खाली प्लाट में डाले जा रहे कचरे का कोई उठान नहीं किया जाता है और यहां पर डाले जाने वाले कचरे को हर तीन या चार दिन में रात के समय आग के हवाले कर दिया जाता है। इसी तरह महेंद्रगढ़ रोड पर ही गुरुवार रात्रि राजस्थानी स्टोर के सामने आम दुकानदारों द्वारा कूड़े में आग के हवाले कर दिया।