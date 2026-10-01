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पूर्व मंत्री कैलाश चंद्र शर्मा बाल-बाल बचे, नारनौल के सेक्टर-1 में कार के इंजन में लगी आग; भागकर बचाई जान

By Digital Desk Edited By: Neeraj Tiwari
Published: Thu, 01 Oct 2026 08:52 PM (GMT+05:30)

पूर्व मंत्री कैलाश चंद्र शर्मा नारनौल में अपनी कार में आग लगने से बाल-बाल बच गए। उन्होंने समय रहते कार ...और पढ़ें

इंजन से धुआं निकलने के कुछ देर बाद ही पूरी कार जलकर कबाड़ हो गई। जागरण

इंजन से धुआं निकलने के कुछ देर बाद ही पूरी कार जलकर कबाड़ हो गई। जागरण

HighLights

  1. पूर्व मंत्री कैलाश चंद्र शर्मा की कार में लगी आग।

  2. नारनौल के सेक्टर-एक में हुआ यह हादसा।

  3. समय रहते कार से निकलकर बचाई अपनी जान।

जागरण संवाददाता, नारनौल। हरियाणा के पूर्व राजस्व एवं पुनर्वास मंत्री कैलाश चंद्र शर्मा गुरुवार शाम एक बड़े हादसे का शिकार होने से बाल-बाल बच गए। सेक्टर-एक में अचानक उनकी डिजायर कार के इंजन में आग लग गई।

उस वक्त पूर्व मंत्री खुद गाड़ी चला रहे थे। जैसे ही उन्होंने इंजन से धुआं निकलता देखा, बिना समय गंवाए कार रोककर बाहर निकल आए। उनके उतरते ही कार के इंजन से तेज लपटें उठने लगीं, जिससे आसपास के रिहाइशी इलाके में कुछ समय के लिए अफरा-तफरी मच गई।

मुलाकात के लिए जाते समय हुआ हादसा

प्राप्त जानकारी के अनुसार, कैलाश चंद्र शर्मा शाम करीब 7 बजे शिव कॉलोनी स्थित अपने आवास से किसी निजी काम के सिलसिले में सेक्टर-एक जा रहे थे। रास्ते में अचानक गाड़ी के बोनट से धुआं निकलता देख उन्होंने तुरंत गाड़ी रोक दी और सुरक्षित दूरी पर चले गए। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और पूरी कार को अपनी चपेट में ले लिया।

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दमकल विभाग ने आधे घंटे की मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू

स्थानीय लोगों ने तुरंत इस घटना की सूचना दमकल विभाग को दी। दमकल की गाड़ी ने मौके पर पहुंचकर करीब आधे घंटे के कड़े प्रयास के बाद आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया। हालांकि तब तक गाड़ी को काफी नुकसान पहुंच चुका था। गनीमत यह रही कि पूर्व मंत्री की त्वरित सूझबूझ के कारण एक बड़ा हादसा होने से टल गया।

ओमप्रकाश चौटाला सरकार में संभाल चुके हैं राजस्व एवं पुनर्वास विभाग

कैलाश चंद्र शर्मा नारनौल की राजनीति के एक प्रमुख चेहरा रहे हैं। वे वर्ष 1996 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में नारनौल सीट से निर्दलीय विधायक के रूप में चुने गए थे। इसके बाद, वर्ष 1999 में ओमप्रकाश चौटाला के नेतृत्व वाली सरकार में 29 जुलाई 1999 को हुए मंत्रिमंडल विस्तार के दौरान उन्हें प्रदेश का राजस्व एवं पुनर्वास मंत्री बनाया गया था। संसद के 'जर्नल्स ऑफ पार्लियामेंट्री इंफॉर्मेशन' में भी इस मंत्रिमंडल विस्तार और उनके विभाग का स्पष्ट उल्लेख मिलता है।

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