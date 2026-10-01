पूर्व मंत्री कैलाश चंद्र शर्मा बाल-बाल बचे, नारनौल के सेक्टर-1 में कार के इंजन में लगी आग; भागकर बचाई जान

जागरण संवाददाता, नारनौल। हरियाणा के पूर्व राजस्व एवं पुनर्वास मंत्री कैलाश चंद्र शर्मा गुरुवार शाम एक बड़े हादसे का शिकार होने से बाल-बाल बच गए। सेक्टर-एक में अचानक उनकी डिजायर कार के इंजन में आग लग गई।

उस वक्त पूर्व मंत्री खुद गाड़ी चला रहे थे। जैसे ही उन्होंने इंजन से धुआं निकलता देखा, बिना समय गंवाए कार रोककर बाहर निकल आए। उनके उतरते ही कार के इंजन से तेज लपटें उठने लगीं, जिससे आसपास के रिहाइशी इलाके में कुछ समय के लिए अफरा-तफरी मच गई।

मुलाकात के लिए जाते समय हुआ हादसा प्राप्त जानकारी के अनुसार, कैलाश चंद्र शर्मा शाम करीब 7 बजे शिव कॉलोनी स्थित अपने आवास से किसी निजी काम के सिलसिले में सेक्टर-एक जा रहे थे। रास्ते में अचानक गाड़ी के बोनट से धुआं निकलता देख उन्होंने तुरंत गाड़ी रोक दी और सुरक्षित दूरी पर चले गए। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और पूरी कार को अपनी चपेट में ले लिया।

दमकल विभाग ने आधे घंटे की मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू स्थानीय लोगों ने तुरंत इस घटना की सूचना दमकल विभाग को दी। दमकल की गाड़ी ने मौके पर पहुंचकर करीब आधे घंटे के कड़े प्रयास के बाद आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया। हालांकि तब तक गाड़ी को काफी नुकसान पहुंच चुका था। गनीमत यह रही कि पूर्व मंत्री की त्वरित सूझबूझ के कारण एक बड़ा हादसा होने से टल गया।