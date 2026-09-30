नारनौल में पुलिस को देखते ही जेब से निकालकर फेंका कट्टा, नांगल चौधरी में दबोचा आरोपी; कारतूस भी बरामद

जागरण संवाददाता, नारनौल। थाना नांगल चौधरी पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए एक युवक को काबू कर उसके कब्जे से एक कट्टा व दो कारतूस बरामद किए हैं। आरोपित की पहचान संजय मीणा निवासी ढाणी छिलरो (मीणा की ढाणी), बामनवास के रूप में हुई है।

सूचना पर पुलिस ने दबिश दी

डीएसपी मुख्यालय भारत भूषण ने बताया कि 29 सितंबर को थाना नांगल चौधरी की पुलिस टीम अपराधों की रोकथाम के लिए राव तुलाराम चौक पर गश्त कर रही थी।

इसी दौरान टीम को सूचना मिली कि संजय मीणा अवैध हथियार व कारतूस लिए मीणा की ढाणी की गली में मौजूद है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम तुरंत बताए गए स्थान पर पहुंची।

पुलिस को देख हथियार फेंका

पुलिस की गाड़ी को देखकर युवक एक गली में मुड़ गया और अपनी जेब से एक वस्तु निकालकर पास में फेंक दी। टीम ने तत्परता दिखाते हुए युवक को काबू कर लिया।

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