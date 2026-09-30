नवरात्रि में महेंद्रगढ़-नारनौल-अटेली रूट पर यात्रियों की बल्ले-बल्ले, कई ट्रेनों में बढ़ेंगे अतिरिक्त कोच

जागरण संवाददाता, नारनौल। अक्टूबर माह में नवरात्रि के सीजन और बढ़ते यात्री यातायात को देखते हुए रेलवे ने यात्रियों को बड़ी राहत देने की तैयारी की है। उत्तर पश्चिम रेलवे की ओर से क्षेत्र से गुजरने वाली कई महत्वपूर्ण रेलसेवाओं में अस्थायी रूप से अतिरिक्त डिब्बे बढ़ाए जा रहे हैं।

इससे यात्रियों को अधिक सीटें उपलब्ध होंगी और भीड़ के दबाव को कम करने में मदद मिलेगी। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अमित सुदर्शन के अनुसार, गाड़ी संख्या 14714/14713 दिल्ली सराय-सीकर-दिल्ली सराय रेलसेवा में सात अक्टूबर से 30 अक्टूबर 2026 तक एक थर्ड एसी, एक द्वितीय शयनयान और एक साधारण श्रेणी का अतिरिक्त डिब्बा लगाया जाएगा।