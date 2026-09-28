मंगलवार को 32 ट्रेनें रहेंगी रद, 9 शार्ट टर्मिनेट और 30 डायवर्ट; मोकामा-किउल और पटना-बरौनी रेलखंड पर असर

जागरण संवाददाता, पटना। मोकामा में गंगा नदी पर बने नए रेल पुल को परिचालन से जोड़ने के लिए चल रहे प्री-नान इंटरलाकिंग (प्री-एनआइ) और नान इंटरलाकिंग (एनआइ) कार्य का असर मंगलवार को रेल परिचालन पर पड़ेगा। कार्य के कारण 32 ट्रेनें रद रहेंगी, जबकि नौ ट्रेनों को शार्ट टर्मिनेट किया जाएगा। इसके अलावा 30 ट्रेनें परिवर्तित मार्ग से चलाई जाएंगी।

रेलवे के अनुसार हाथीदह जंक्शन, टाल और रामपुर डुमरा स्टेशनों के साथ दक्षिण दिशा में राजेंद्र पुल और बरौनी स्टेशन पर काम चल रहा है। नए रेल पुल को परिचालन से जोड़ने के साथ सिग्नलिंग और परिचालन व्यवस्था को अपग्रेड किया जा रहा है।

मोकामा-किउल और पटना-बरौनी रेलखंड पर असर प्री-एनआइ और एनआइ कार्य का सीधा असर मोकामा-किउल और पटना-बरौनी रेलखंड से गुजरने वाली ट्रेनों पर पड़ेगा। मंगलवार को यात्रियों को अपनी यात्रा की योजना ट्रेन के अपडेट के अनुसार बनाने की सलाह दी गई है।