195 करोड़ की टेरर फंडिंग और पहलगाम हमले में नाम आने का डर दिखाकर ठगे 23 लाख, रिटायर्ड लेक्चरर ने FD तोड़ी 

जागरण संवाददाता, नारनौल। साइबर ठगों ने एक रिटायर्ड गेस्ट लेक्चरर को डिजिटल अरेस्ट के जाल में फंसाकर 23 लाख रुपये ठग लिए। ठगों ने खुद को महाराष्ट्र पुलिस का अधिकारी बताया और महिला को वीडियो काॅल पर धमकाते हुए कहा कि पहलगाम आतंकी हमले की जांच में उसका नाम सामने आया है। इतना ही नहीं, उसके नाम से जुड़े बैंक खाते में 195 करोड़ रुपये की टेरर फंडिंग आने की बात कहकर उसे गिरफ्तारी और गंभीर कार्रवाई का डर दिखाया गया।

बैंक खातों की जानकारी ले ली पीड़िता के अनुसार, मामला दो सितंबर का है। महिला के मोबाइल पर शाम के समय वाट्सएप वीडियो काॅल आई। काॅल करने वाले ने खुद को महाराष्ट्र पुलिस का अधिकारी बताया। इसके बाद महिला से उसकी निजी जानकारी और बैंक खातों से जुड़ी जानकारी ली गई।

ठगों ने उसे किसी से बात करने या घटना की जानकारी देने पर जान से मारने तक की धमकी दी। आरोपितों ने दावा किया कि केनरा बैंक में महिला के नाम से एक खाता है, जिसमें 195 करोड़ रुपये की आतंकी फंडिंग हुई है।

बोले- जांच होने तक जमा करने होंगे रुपये महिला ने ऐसा कोई खाता होने से इंकार किया तो ठगों ने उसके दूसरे बैंक खातों और एफडी की जानकारी हासिल कर ली। इसके बाद एफडी में जमा रकम की जांच के नाम पर उसे आरबीआई में जमा कराने की बात कही गई।

रकम जांच के बाद वापस मिलने का झांसा दिया गया। ठगों के बताए बैंक खाते में रकम जमा कराने के लिए महिला अगले दिन नारनौल स्थित पीएनबी पहुंची। उसने एफडी की रकम निकलवाकर अपने खाते से ठगों द्वारा बताए गए खाते में 23 लाख रुपये ट्रांसफर कर दिए।