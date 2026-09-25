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दीघा से कंगन घाट तक का सफर हुआ खास, जेपी गंगा पथ पर पर्यटकों की पहली पसंद बनी डबल डेकर बस

By Akshay Pandey Edited By: Piyush Pandey
Published: Fri, 25 Sep 2026 07:00 PM (IST)

पटना में जेपी गंगा पथ पर बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा संचालित डबल डेकर बस सेवा पर्यटकों के बीच काफी लोकप्रिय हो रही है।

डबल डेकर बस। (फाइल फोटो)

डबल डेकर बस। (फाइल फोटो)

HighLights

  1. जेपी गंगा पथ पर डबल डेकर बस सेवा लोकप्रिय।

  2. 10 हजार से अधिक लोगों ने अब तक किया सफर।

  3. गंगा और ऐतिहासिक स्थलों का अनूठा अनुभव प्रदान।

जागरण संवाददाता, पटना। गंगा की लहरों, ठंडी हवाओं और राजधानी के ऐतिहासिक स्थलों के बीच सफर का अनूठा अनुभव अब राजधानी के लोगों और पर्यटकों को डबल डेकर बस के माध्यम से मिल रहा है।

जेपी गंगा पथ पर बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम के माध्यम से संचालित डबल डेकर बस लगातार लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है।

पिछले वर्ष सितंबर में शुरू हुई इस सेवा का अब तक 10 हजार से अधिक लोग आनंद उठा चुके हैं। गंगा पथ पर पर्यटन को नया आयाम देने वाली यह पहल स्थानीय लोगों के साथ पर्यटकों को भी खूब पसंद आ रही है।

डबल डेकर बस से दीघा घाट से कंगन घाट तक का सफर कराया जाता है। ऊपरी डेक से गंगा और पटना शहर का 360 डिग्री विहंगम दृश्य इस सफर को खास बनाता है।

यात्रा के दौरान गोलंबर, सभ्यता द्वार, दरभंगा हाउस, गांधी घाट, महात्मा गांधी सेतु, चित्रगुप्त मंदिर और कंगन घाट जैसे प्रमुख स्थलों का दीदार कराया जाता है। बस में यात्रियों की सुविधा के लिए टायलेट, रेफ्रिजरेटर और गाइड की सुविधा भी उपलब्ध है।

50 रुपये में एक तरफ, 100 रुपये में दोनों तरफ का सफर

40 सीटों वाली बस में 20 वातानुकूलित सीटें निचले डेक पर और 20 सीटें ऊपरी डेक पर हैं। एक तरफ का किराया 50 रुपये, जबकि दोनों तरफ का किराया 100 रुपये प्रति व्यक्ति निर्धारित है।

बस का परिचालन फिलहाल शाम 5 बजे से रात 10 बजे तक किया जा रहा है। निगम ने डबल डेकर बस को जन्मतिथि जैसे खास अवसरों के लिए बुक करने की सुविधा भी शुरू की है। इसके लिए चार हजार रुपये प्रति ट्रिप किराया निर्धारित किया गया है।

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