नारनौल पुलिस भी बस ड्राइवर की कहानी से हैरान, अवैध हथियार और 12 iPhone का रहस्य गहराया; कंडक्टर को फंसाया

बलवान शर्मा, नारनौल। रोडवेज बस ड्राइवर के बयान पर विश्वास करें तो उसने नारनौल पुलिस के सामने चौंकाने वाला खुलासा किया है। किलोमीटर स्कीम की बस ड्राइवर भिवानी के विद्यानगर के रहने वाले सुभाष ने बताया कि करीब एक महीने पहले बस की सफाई के दौरान एक कट्टा मिला था, जिसे उसने अपने पास रख लिया था।

सुभाष का कहना है कि उसकी बस में पहले भी अवैध हथियार मिलते रहे हैं। ऐसे में, सवाल उठ रहा है कि आखिर बस में हथियार छोड़कर कौन जाता है। यदि भूलवश छूट भी जाता है तो वह वापस लेने क्यों नहीं आता?

ड्राइवर की बताई कहानी पुलिस को हजम नहीं हो रही है। इस कहानी में अभी भी कई सवाल हैं। पहले मिले हथियारों का क्या हुआ? क्या रोडवेज बस से अवैध हथियारों की तस्करी हो रही है? एसपी दीपक कुमार का कहना है कि पुलिस तमाम एंगल के तहत मामले की जांच कर रही है। 500 रुपये के लिए बन गए दुश्मन पुलिस जांच में यह बात भी सामने आई है कि दो नवंबर को कंडक्टर सुरेंद्र ने जयपुर में करीब 20 लाख रुपये कीमत के मोबाइल पुलिस को पकड़वाए थे। ड्राइवर ने ये मोबाइल जयपुर पहुंचाने की एवज में 500 रुपये लिए थे।