नारनौल के मंगलम हॉस्पिटल में OPD का आयोजन, 40 से ज्यादा मरीजों की स्वास्थ्य जांच कर दिए गए सेहत के टिप्स

जागरण संवाददाता, नारनौल। मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने और उन्हें समय पर उचित चिकित्सा परामर्श देने के उद्देश्य से मंगलम हास्पिटल में विशेष ओपीडी का आयोजन किया गया। इस दौरान डाक्टर आशीष कौशिक ने 40 से अधिक मरीजों की जांच कर उनकी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के बारे में जानकारी ली।

डॉक्टर आशीष कौशिक ने प्रत्येक मरीज की बीमारी से जुड़ी जानकारी प्राप्त की। मरीजों से उनके लक्षणों, तकलीफों और पहले से चल रहे उपचार के बारे में विस्तार से बातचीत की गई। इसके बाद उनकी स्वास्थ्य स्थिति के अनुसार आवश्यक चिकित्सकीय सलाह दी गई।