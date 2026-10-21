नारनौल के मंगलम हॉस्पिटल में OPD का आयोजन, 40 से ज्यादा मरीजों की स्वास्थ्य जांच कर दिए गए सेहत के टिप्स
मंगलम हास्पिटल, नारनौल में डॉ. आशीष कौशिक द्वारा विशेष ओपीडी का आयोजन किया गया, जिसमें 40 से अधिक मरीजों को स्वास्थ्य सेवाएं और उचित चिकित्सकीय परामर्श प्रदान किया गया।
HighLights
मंगलम हास्पिटल नारनौल में विशेष ओपीडी आयोजित की गई।
डॉ. आशीष कौशिक ने 40 से अधिक मरीजों की जांच की।
मरीजों को स्वास्थ्य जागरूकता और समय पर उपचार की सलाह।
जागरण संवाददाता, नारनौल। मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने और उन्हें समय पर उचित चिकित्सा परामर्श देने के उद्देश्य से मंगलम हास्पिटल में विशेष ओपीडी का आयोजन किया गया। इस दौरान डाक्टर आशीष कौशिक ने 40 से अधिक मरीजों की जांच कर उनकी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के बारे में जानकारी ली।
डॉक्टर आशीष कौशिक ने प्रत्येक मरीज की बीमारी से जुड़ी जानकारी प्राप्त की। मरीजों से उनके लक्षणों, तकलीफों और पहले से चल रहे उपचार के बारे में विस्तार से बातचीत की गई। इसके बाद उनकी स्वास्थ्य स्थिति के अनुसार आवश्यक चिकित्सकीय सलाह दी गई।
स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने का महत्व
इस दौरान मरीजों को अपनी समस्याओं को खुलकर बताने और समय रहते उचित उपचार लेने के लिए भी प्रेरित किया गया। डॉक्टर आशीष कौशिक ने मरीजों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने, किसी भी बीमारी के लक्षणों को नजरअंदाज नहीं करने और आवश्यकता पड़ने पर समय पर चिकित्सकीय परामर्श लेने के महत्व के बारे में बताया।
उन्होंने यह भी समझाया कि नियमित स्वास्थ्य जांच और डाक्टर की सलाह के अनुसार उपचार अपनाना बेहतर स्वास्थ्य बनाए रखने में सहायक हो सकता है।
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