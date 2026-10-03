महेंद्रगढ़ का नारनौल-दादरी हाईवे 1.62 करोड़ की लागत से होगा जगमग, रात्रि आवागमन होगा सुविधाजनक

संवाद सहयोगी, महेंद्रगढ़ (नारनौल)। शहर के सौंदर्यीकरण और रात्रि के समय बेहतर प्रकाश व्यवस्था की दिशा में नारनौल-दादरी रोड (एनएच-148बी) पर डिवाइडर के बीच अत्याधुनिक स्ट्रीट लाइटें लगाने का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है।

लगभग 1 करोड़ 62 लाख रूप्ये की लागत से करवाए जा रहे इस कार्य में फिलहाल भूमिगत विद्युत केबल बिछाने का काम तेजी से चल रहा है।

तान-चार दिन में काम पूरा होने की उम्मीद

नगरपालिका प्रधान रमेश सैनी ने मौके पर पहुंचकर कार्य का निरीक्षण किया और इसकी प्रगति का जायजा लिया। संबंधित अधिकारियों एवं कार्यकारी एजेंसी को गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखते हुए शेष कार्य शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए गए। उम्मीद है कि आगामी तीन से चार दिनों में कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।