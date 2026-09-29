दूधिया रोशनी से नहाएगा भागलपुर; स्ट्रीट लाइट की टेंडर प्रक्रिया पूरी, अंधेरे वाले स्थानों पर पहले लगेंगी लाइटें

जागरण संवाददाता, भागलपुर। Light Installation Durga Puja 2026: शारदीय नवरात्र और दुर्गापूजा के पावन अवसर पर भागलपुर नगर निगम क्षेत्र के निवासियों को अंधेरी सड़कों और खराब स्ट्रीट लाइटों की समस्या से बड़ी निजात मिलने जा रही है। नगर निगम प्रशासन ने शहर भर में नई स्ट्रीट लाइट लगाने की प्रक्रिया को गति देते हुए इसकी निविदा (टेंडर) प्रक्रिया पूरी कर ली है।

अब दुर्गापूजा के विधिवत शुभारंभ से पहले शहर के चिन्हित गली-मोहल्लों, मुख्य व्यापारिक मार्गों, प्रमुख चौक-चौराहों के साथ-साथ धार्मिक व सार्वजनिक स्थलों पर नई एलईडी स्ट्रीट लाइटें लगाने का कार्य युद्धस्तर पर शुरू कराया जाएगा। नगर निगम के अनुसार, इस अभियान में सबसे पहले उन स्थानों को प्राथमिकता सूची में रखा गया है जहां लंबे समय से प्रकाश व्यवस्था अपर्याप्त है या पुरानी लाइटें जलकर पूरी तरह खराब हो चुकी हैं।

त्योहार के दौरान सुरक्षा के दृष्टिकोण से संवेदनशील और चिन्हित 'डार्क स्पॉट्स' (अंधेरे वाले क्षेत्रों) में पहले खंभों पर लाइटें टांगी जाएंगी, ताकि देर रात तक पंडाल भ्रमण के लिए निकलने वाले श्रद्धालुओं और आम नागरिकों का आवागमन सुगम और सुरक्षित बन सके।

महिलाओं और बुजुर्गों की सुरक्षा पर विशेष फोकस दुर्गापूजा के दौरान महासप्तमी से लेकर विजयादशमी तक शहर की सड़कों पर श्रद्धालुओं, विशेषकर महिलाओं, युवतियों और वरिष्ठ नागरिकों की भारी आवाजाही रहती है। इसे ध्यान में रखते हुए मुख्य सड़कों के अलावा भीतरी गलियों और संकरे रास्तों पर पर्याप्त रोशनी सुनिश्चित करने पर विशेष बल दिया जा रहा है। अंधेरे का फायदा उठाकर होने वाली छिनतई या मनचलों की हरकतों पर अंकुश लगाने के लिए संवेदनशील स्थानों पर रोशनी के व्यापक बंदोबस्त किए जा रहे हैं।

मेयर की एजेंसी को दो टूक- पूजा से पहले पूरा हो काम भागलपुर की मेयर डॉ. बसुंधरा लाल ने नगर निगम की विद्युत शाखा के संबंधित अभियंताओं और चयनित कार्यदायी एजेंसी को कड़ा निर्देश जारी करते हुए कहा है कि दुर्गापूजा का पहला कलश स्थापित होने से पहले सभी चिन्हित पोलों पर लाइट लगाने का काम मुकम्मल कर लिया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि काम की गुणवत्ता और निर्धारित समय-सीमा के पालन में किसी भी प्रकार की हीलाहवाली बर्दाश्त नहीं की जाएगी।