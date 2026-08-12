महेंद्रगढ़ में महिला-बाल विकास विभाग ही कुपोषण का शिकार, 8 CDPO और DPO के पद खाली

बलवान शर्मा, नारनौल। जिले की महिलाओं और बच्चों के विकास की कमान संभाल रहे महिला एवं बाल विकास विभाग को खुद सहारे की आवश्यकता है। जिले के सभी आठ ब्लाॅकों में सीडीपीओ (चाइल्ड डवलपटमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर) के पद रिक्त हैं। वहीं, जिला कार्यक्रम अधिकारी का भी पद रिक्त है। ऐसे में विभाग में अधिकारी ही नहीं होंगे तो बच्चों और महिलाओं के कल्याण की जिम्मेदारी कैसे निभ रही हो रही है?

रेवाड़ी ने संभाल रखी है जिम्मेदारी हालांकि, काम चलाने के लिए रेवाड़ी डीपीओ को महेंद्रगढ़ जिले का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा हुआ है। दो जिलों का चार्ज संभावना एक अधिकारी के लिए बड़ी चुनौती तो है ही। साथ ही, सीडीपीओ के पद होने की वजह से व्यवस्था क्लर्कों के हवाले की चलानी पड़ रही है।

राशन भी गुणवत्ता में कम और मात्रा भी अपर्याप्त जिले में एक हजार से अधिक आंगनबाड़ी केंद्र हैं। इन आंगनबाड़ी केंद्रों में शिशुओं को परोसी जाने वाली सामग्री गुणवत्तायुक्त है, इसकी निगरानी करने वाला अधिकारी ही नहीं है तो हालात भगवान भरोसे ही होंगे। पिछले दिनों सीएम फ्लाइंग ने नांगल चौधरी एरिया की आंगनबाड़ियों में छापा मारा था तो अधिकांश में राशन या तो कम मिला था या फिर राशन में कीड़े मिले हुए थे। जिले के अन्य ब्लाॅक में भी चैकिंग की जाती तो धरातल की सच्चाई और सामने आ जाती।

महिला एवं बाल विकास विभाग का क्या है काम? महिला एवं बाल विकास विभाग महिलाओं और बच्चों के समग्र विकास, सुरक्षा, पोषण और कल्याण के लिए नीतियां बनाने और उन्हें लागू करने वाला प्रमुख सरकारी विभाग है। यह विभाग बच्चों में कुपोषण दूर करने, महिलाओं को आर्थिक व सामाजिक रूप से सशक्त बनाने तथा बच्चों के अधिकारों की रक्षा करने का मुख्य कार्य करता है।

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