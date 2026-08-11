11 बार कांवड़ ला चुका था दीपक, इस बार घर पहुंचने से पहले ही छूटी सांस; नारनौल में अज्ञात वाहन ने ली जान

संवाद सहयोगी, कनीना (नारनौल)। हर साल कांवड़ लेकर आने वाला दीपक इस बार भी भगवान शिव का जल लेकर अपने घर की ओर लौट रहा था, लेकिन मंजिल तक पहुंचने से पहले ही 152डी हाईवे पर उसकी जिंदगी का सफर खत्म हो गया।

मंगलवार तड़के करीब चार बजे सेहलंग के पास डाक कांवड़ लेकर लौट रहे दीपक बागड़ी को पीछे से आए अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में उसकी मौके पर ही मौत हो गई। टक्कर मारने वाला वाहन चालक मौके से फरार हो गया।

मृतक दीपक बागड़ी राजस्थान के झुंझुनूं जिले के बुहाना तहसील क्षेत्र के गांव खांदवा का रहने वाला था। ग्रामीण सुरेंद्र बागड़ी ने बताया कि दीपक करीब 11 बार कांवड़ ला चुका था। इस बार भी वह डाक कांवड़ लेकर लौट रहा था।

गाड़ी से उतरने के बाद वह सड़क पर चल रहा था। इसी दौरान पीछे से आए अज्ञात वाहन ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। हादसे की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दीपक को नागरिक अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर स्वजन को सूचना दी।

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पत्नी और दो छोटे बच्चों का इंतजार रह गया अधूरा दीपक दिहाड़ी करके परिवार का पालन-पोषण करता था। परिवार में माता-पिता के अलावा पत्नी और दो छोटे बच्चे हैं। रोज कमाकर परिवार चलाने वाले दीपक की मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है।

जिस पिता के लौटने का बच्चे इंतजार कर रहे थे, उसके घर अब शव पहुंचा। दीपक के पिता विजय सिंह ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 152डी हाईवे पर सेहलंग के पास अज्ञात वाहन ने उनके बेटे को पीछे से टक्कर मारी।