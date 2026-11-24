संवाद सहयोगी, महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ के गांव जांट में प्रापर्टी विवाद को लेकर एक युवक ने अपने पिता के सिर में मारपीट करते हुए लाठियों से हमला कर दिया। इस कारण उसके पिता की मौत हो गई। मृतक की पत्नी की शिकायत पर पुलिस ने उनके बेटे के खिलाफ हत्या की धारा के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

घटना सोमवार सुबह ही है और रोहतक ले जाते समय उसकी मृत्यु हो गई। मंगलवार को मृतक के शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया, जबकि आरोपित बेटे को गिरफ्तार कर पुलिस मामले की पूछताछ कर रही है। पुलिस को दी गई शिकायत में गांव जांट निवासी सरोज देवी ने बताया कि उनके पति गिरधारी सिंह (पुत्र गुगन सिंह) शराब पीने के आदी थे। सोमवार सुबह हुई वारदात शिकायत के अनुसार सोमवार की सुबह करीब सात से आठ बजे वह अपने पति गिरधारी और छोटे बेटे मुकेश को प्लाट में छोड़कर गांव से लस्सी व दूध लेने गई थीं। जब वे वापस लौटीं तो पति गिरधारी सिंह और बेटे मुकेश के बीच झगड़ा हो रहा था।

सरोज देवी के मुताबिक, उन्होंने बीच-बचाव कर दोनों को अलग कराया, जिसके बाद पति घर से बाहर जाकर बैठ गए और बताया कि मुकेश ने उन्हें चोट मारी है। इसके बाद सरोज देवी और अमित (पुत्र होशियार) घायल गिरधारी को गाड़ी से महेंद्रगढ़ के यादव अस्पताल लेकर पहुंचे।

वहां प्राथमिक उपचार व मरहम पट्टी के बाद चिकित्सकों ने उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया। शिकायत के अनुसार, रोहतक ले जाने की तैयारी के तहत वे उन्हें घर लेकर आए, जहां वे बातचीत कर रहे थे, लेकिन घर पहुंचते ही उनकी मौत हो गई। सरोज देवी ने आरोप लगाया कि बेटे मुकेश द्वारा मारी गई चोटों के कारण ही उनके पति की मौत हुई है।

23 नवंबर को मिली हत्या की सूचना पुलिस कार्रवाई के अनुसार, 23 नवंबर को आकोदा चौकी के एएसआई बलजीत सिंह को नारनौल कंट्रोल रूम से गांव जांट में गिरधारी की हत्या होने की सूचना मिली। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची, जहां गिरधारी का शव घर के आंगन में रखा मिला। पुलिस के अनुसार, मृतक के बाएं हाथ व दाहिने हाथ की कलाई पर पट्टी बंधी थी तथा पैरों पर चोट के निशान दिखाई दिए।