महेंद्रगढ़ के ग्रामीण रूटों पर रविवार को थम जाते हैं रोडवेज बसों के पहिए, परेशान यात्री सौंपेंगे ज्ञापन

संवाद सहयोगी, महेंद्रगढ़। रविवार के दिन हरियाणा रोडवेज की बसों का सुचारू संचालन न होने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों के यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रविवार को छुट्टी का दिन होने के कारण लोग अपने रिश्तेदारों व अन्य निजी कार्यों से आवागमन करते हैं, लेकिन ग्रामीण रूटों पर यातायात के साधन न मिलने से यात्री दिनभर भटकने को मजबूर रहे।



सामाजिक कार्यकर्ता रामनिवास पाटोदा ने बताया कि महेंद्रगढ़ से वाया बवानियां रूट पर प्रतिदिन रेवाड़ी व नारनौल डिपो की करीब एक दर्जन बसों का संचालन होता है। इस मार्ग पर मिनी बसें भी चलती हैं, जो रविवार के दिन पूरी तरह बंद रहीं।

बस सेवाओं का बुरा हाल महेंद्रगढ़ के सब-डिपो बनने के बावजूद बवानियां रूट पर बस सेवाओं का बुरा हाल है। ग्रामीण पूरी तरह से रोडवेज बसों पर आश्रित हैं, लेकिन रविवार को बसें न चलने से उन्हें गंतव्य तक पहुंचने के लिए कोई अन्य साधन नहीं मिलता।



उल्लेखनीय है कि इस मुख्य रूट से लगभग पांच विधानसभा क्षेत्र जुड़ते हैं, इसके बावजूद परिवहन व्यवस्था की स्थिति दयनीय बनी हुई है। ग्रामीणों का कहना है कि वे इस समस्या को लेकर पहले भी रोडवेज के महाप्रबंधक तथा समाधान शिविर में शिकायत दर्ज करा चुके हैं, लेकिन परिवहन विभाग की ओर से अब तक कोई ठोस समाधान नहीं निकाला गया है।