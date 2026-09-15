रोहतक से डेरा ब्यास के लिए हरियाणा रोडवेज की बस सर्विस शुरू, चेक करें रूट-टाइमिंग और किराया
Haryana Roadways:हरियाणा रोडवेज ने रोहतक से डेरा ब्यास के लिए सीधी बस सेवा शुरू की है, जिसका नया टाइम टेबल जारी हो गया है।
HighLights
रोहतक से डेरा ब्यास के लिए सीधी बस सेवा शुरू
बस रोहतक से सुबह 8:25 बजे चलकर सात शहरों से गुजरेगी
रोहतक से डेरा ब्यास का किराया 565 रुपये है
डिजिटल डेस्क, रोहतक। Haryana Roadways News: हरियाणा रोडवेज से पंजाब का सफर करने वाले यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर है। रोहतक से डेरा ब्यास के लिए सीधी बस सर्विस का नया टाइम टेबल सामने आया है।
सोनीपत डिपो के गोहाना उपकेंद्र की बस रोहतक से सुबह आठ बजकर 25 मिनट पर रवाना होगी। यह बस गोहाना, पानीपत सहित सात शहरों से होकर गुजरेगी।
कहां-कहां से होकर जाएगी बसें
हरियाणा रोडवेज के अनुसार, बस रोहतक से सुबह 8 बजकर 25 मिनट पर रवाना होगी। इसके बाद गोहाना, पानीपत, करनाल, अंबाला, राजपुरा, लुधियाना बाईपास, जालंधर और करतारपुर से होते हुए शाम करीब साढ़े पांच बजे डेरा ब्यास तक पहुंचेगी।
किस शहर से कितने बजे मिलेगी बस
रोहतक से बस 8 बजकर 25 मिनट पर रवाना होगी। इसके बाद गोहाना से सुबह 9 बजे प्रस्थान करेगी। पानीपत से सुबह 10 बजे और करनाल से सुबह 11 बजे यह बस रवाना होगी।
अंबाला से दोपहर 12 बजकर 25 मिनट पर रवाना होगी। जालंधर में शाम चार बजकर 20 मिनट पर रवाना होगी। इसके बाद शाम करीब साढ़े पांच बजे बस डेरा ब्यास पहुंचेगी।
कितना होगा किराया?
- रोहतक से लुधियाना का किराया 410 रुपये।
- रोहतक से जालंधर का किराया 510 रुपये
- रोहतक से डेरा ब्यास का किराया 565 रुपये।
- गोहाना से डेरा ब्यास का किराया 535 रुपये ।
- पानीपत से डेरा ब्यास का किरााय 480 रुपये।
वापसी का समय
बस डेरा ब्यास से रात दो बजे रवाना होगी। इसके बाद जालंधर से तीन बजे बस रवाना होगी और अंबाला से सुबह छह बजे बस रोहतक के लिए रवाना होगी