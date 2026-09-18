महेंद्रगढ़ पुलिस पर अवैध हिरासत में टॉर्चर का आरोप, कोर्ट ने थाना प्रभारी समेत 3 के खिलाफ FIR के दिए आदेश

संवाद सहयोगी, महेंद्रगढ़। गांव सिगड़ा की रहने वाली आशा की शिकायत पर न्यायाधीश विक्रांत ने शहर थाना महेंद्रगढ़ प्रभारी सीआइए इंचार्ज उज्वल, एएसआई जयकिशन व अन्य के विरुद्ध मामला दर्ज करने के आदेश दिए हैं।

गुरुवार रात को शहर थाना प्रभारी, सीआइए के सब इंस्पेक्टर, व एक एएसआई पर व्यक्ति के साथ अवैध हिरासत में लेकर टार्चर के आरोप लगाए गए हैं। इस मामले की शिकायत शुक्रवार को एसडीजेएम विक्रांत की अदालत में की गई। इस पर न्यायाधीश ने तुरंत आरोपितों के विरुद्द मामला दर्ज करने के आदेश दिए हैं।

गांव सिगड़ा की रहने वाली आशा ने आरोप लगाए हैं कि आरोपितों ने उसके पति दीपक को गुरुवार रात सीआईए में ले जाकर टार्चर किया था। सीसीटीवी फुटेज के साथ उपस्थित होने के निर्देश न्यायाधीश ने अपने आदेश में लिखा है कि शुक्रवार सुबह करीब साढ़े दस बजे उन्हें शिकायत प्राप्त हुई। इस पर शहर थाना महेंद्रगढ़ के प्रभारी जयकिशन को नोटिस भेजकर सीसीटीवी फुटेज के साथ दो घंटे में उपस्थित होने के निर्देश दिए गए।

थाना प्रभारी दीपक केस से संबंधित शिकायत की प्रकृति के तथ्य प्रस्तुत नहीं कर पाए। इसके बाद थाना प्रभारी ने बताया कि गुरुवार रात हरीश और रोहित ने थाने में बुलाया गया था। रोहित को 11:45 पर छोड़ दिया गया। दीपक को पुलिस ने डिटेन स्वयं किया।

दीपक को गिरफ्तार करने की ग्राउंड थाना प्रभारी के पास नहीं था। उसे बीएनएस की धारा 126,170 के तहत गिरफ्तार किया गया, लेकिन बतौर एरिया मजिस्ट्रेट एसडीएम या एसडीजेएम को सूचना नहीं दी गई। करीब साढ़े तीन बजे एएसआई जयकिशन न्यायालय में पेश हुए और उन्होंने गिरफ्तारी रिपोर्ट पेश की।

बताया कि थाने में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं पर एक साल से कार्य नहीं कर रहे हैं। सीआइए स्टाफ उज्जवल ने पीड़ित के कपड़े फाड़ दिए और उसकी पिटाई की। शाम साढ़े चार बजे पीएसआई उज्जवल न्यायालय में पेश हुए और उन्होंने दीपक के साथ मारपीट के आरोपों को निराधार बताया।