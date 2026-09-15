उत्तराखंड में 12 PPS अधिकारियों का तबादला, किसे मिली कौन सी जिम्मेदारी?

राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। शासन ने प्रांतीय पुलिस सेवा के 12 अपर पुलिस अधीक्षकों के पदभार में बदलाव किया है। सचिव गृह शैलेश बगौली द्वारा जारी आदेश के अनुसार अपर पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार को इसी पद पर रुद्रपुर, नगर में तैनाती दी गई है। अपर पुलिस अधीक्षक स्वतंत्र कुमार सिंह को देहरादून, देहात की जिम्मा सौंपा गया है।

अपर पुलिस अधीक्षक मनोज कत्याल को उप सेनानायक 31 वाहिनी पीएएसी, रुद्रपुर के पद पर तैनाती दी गई है। अपर पुलिस अधीक्षक उत्तम सिंह नेगी को इसी पद पर सतर्कता सेक्टर, देहरादून के पद पर भेजा गया है। अपर पुलिस अधीक्षक शेखर चद्र सुयाल को देहरादून नगर का जिम्मा अपर पुलिस अधीक्षक हरबंश सिंह को अपर पुलिस अधीक्षक हल्द्वानी के पद पर तैनात किया गया है। अपर पुलिस अधीक्षक शेखर चद्र सुयाल को देहरादून नगर का जिम्मा सौंपा गया है। अपर पुिलस अधीक्षक अनुषा बडोला को अपराध एवं यातायात, ऊधमिसंह नगर के पद पर तैनाती दी गई है।