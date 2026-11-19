संवाद सहयोगी, कनीना (नारनौल)। नारनौल में कनीना के यात्रियों को जल्द ही आधुनिक सुविधाओं से युक्त नए बस स्टैंड की सुविधा मिलेगी। 11 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले नए बस स्टैंड का शिलान्यास 19 नवंबर को स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव करेंगी। इस दौरान वे क्षेत्र में करीब 50 करोड़ रुपये की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास एवं उद्घाटन भी करेंगी।

जिला एडवाइजरी कमेटी के सदस्य बिजेंद्र यादव ने बताया कि छह बस बूथों वाला यह बस स्टैंड दो मंजिला इमारत के रूप में तैयार किया जाएगा। निर्माण कार्य पूरा करने के लिए 18 महीने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।