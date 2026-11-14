गांव की माटी से अंतरिक्ष तक, विज्ञान की बारीकियां सीखेंगे हरियाणा के 46 होनहार; ISRO की सात दिवसीय यात्रा पर रवाना

विपिन कुमार, नारनौल। गांव के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के सपनों को अब अंतरिक्ष की ऊंचाइयों तक पहुंचाने की पहल की जा रही है। कक्षाओं में चंद्रयान, मंगलयान और राकेट के बारे में पढ़ने वाले हरियाणा के 46 मेधावी विद्यार्थी अब इन उपलब्धियों को करीब से समझेंगे।

हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद और समग्र शिक्षा हरियाणा की ओर से चयनित विद्यार्थियों को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के हैदराबाद केंद्र की सात दिवसीय शैक्षणिक यात्रा पर भेजा गया है। 12 से 18 नवंबर तक चलने वाली इस यात्रा में विद्यार्थी अंतरिक्ष विज्ञान की बारीकियां जानने के साथ वैज्ञानिकों से सीधे संवाद भी करेंगे।

महेंद्रगढ़ के दो विद्यार्थियों ने बनाई वजह इस यात्रा में महेंद्रगढ़ जिले के दो विद्यार्थियों ने भी अपनी जगह बनाई है। इनमें राजकीय माडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय नारनौल के कक्षा 12वीं के विद्यार्थी चिराग गर्ग और राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय गांवड़ी जाट की कक्षा 11वीं की छात्रा खुशी शामिल हैं।

प्रदेश के विभिन्न जिलों से चयनित 46 विद्यार्थियों में 25 छात्राएं और 21 छात्र हैं। इनका चयन विज्ञान में रुचि, शैक्षणिक प्रदर्शन और नवाचार क्षमता के आधार पर किया गया है। इसरो की वैज्ञानिक दुनिया को करीब से देखेंगे विद्यार्थी सात दिवसीय यात्रा के तहत 12 और 13 नवंबर को विद्यार्थियों के आने-जाने की यात्रा निर्धारित की गई है। इसके बाद 14 से 16 नवंबर तक इसरो केंद्र में शैक्षणिक भ्रमण और वैज्ञानिक गतिविधियां होंगी। वहीं 17 और 18 नवंबर को वापसी यात्रा का कार्यक्रम तय किया गया है।

भ्रमण के दौरान विद्यार्थी प्रयोगशालाओं, वैज्ञानिक माडलों और प्रदर्शनियों का अवलोकन करेंगे। उन्हें चंद्रयान, मंगलयान, गगनयान और आदित्य एल-1 जैसे ऐतिहासिक अंतरिक्ष अभियानों की जानकारी दी जाएगी। इसके साथ ही राकेट निर्माण, उपग्रहों की कार्यप्रणाली, प्रक्षेपण प्रक्रिया और सुदूर संवेदन तकनीक को समझने का अवसर मिलेगा।