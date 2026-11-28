संवाद सहयोगी, महेंद्रगढ़। हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय अनुसूचित जाति (एससी) व अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के विद्यार्थियों को संघ लोक सेवा आयोग तथा एचसीएस की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने के लिए स्थापित डॉ. अंबेडकर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (डेस) के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया जारी है।

इच्छुक विद्यार्थी आगामी 30 नवंबर तक विश्वविद्यालय की वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. पवन कुमार शर्मा ने नए सत्र के लिए शुरू हुई पंजीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत आवेदन के इच्छुक अभ्यर्थियों को उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं प्रेषित की।

कौन उठा सकता है योजना का लाभ? विश्वविद्यालय में डॉ. आंबेडकर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के समन्वयक प्रो. अंतरेश कुमार ने बताया कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से संचालित यह केंद्र पिछले चार वर्षों में आईएएस, आईपीएस, एचसीएस कि कोचिंग प्रदान कर चुका है।

उन्होंने बताया कि निःशुल्क कोचिंग योजना का लाभ केवल एससी एवं ओबीसी वर्ग के ऐसे विद्यार्थी उठा सकते हैं, जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय आठ लाख रुपये या उससे कम है। इसके लिए अभ्यर्थी का स्नातक उत्तीर्ण होना अथवा स्नातक के अंतिम वर्ष में अध्ययनरत होना आवश्यक है। इस योजना के तहत अभ्यर्थियों का चयन प्रवेश परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा।