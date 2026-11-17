संवाद सहयोगी, महेंद्रगढ़। हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय (हकेंवि), महेंद्रगढ़ में अनुसूचित जाति (एससी) व अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के विद्यार्थियों को संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) तथा एचसीएस की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने के लिए स्थापित डॉ. आंबेडकर सेंटर आफ एक्सीलेंस (डेस) के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया जारी है।

इच्छुक विद्यार्थी आगामी 30 नवंबर तक विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.cuh.ac.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. टंकेशवर कुमार ने नए सत्र के लिए शुरू हुई पंजीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत आवेदन के इच्छुक अभ्यर्थियों को उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं प्रेषित की।

विश्वविद्यालय में डॉ. आंबेडकर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के समन्वयक प्रो. अंतरेश कुमार ने बताया कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से संचालित यह केंद्र पिछले चार वर्षों में आईएएस, आईपीएस, एचसीएस कि कोचिंग प्रदान कर चुका है।