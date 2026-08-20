शर्मनाक! नेत्रहीन बुजुर्ग महिला को कंधा देने तक नहीं आए बेटे, दाह संस्कार के लिए स्कूटी से ले जाया गया शव

जागरण संवाददाता, करनाल। उम्र करीब 100 साल... आंखों की रोशनी जा चुकी थी और जिंदगी का सहारा भी लगभग छिन चुका था। सेक्टर-32 के समीप झुग्गी-झोपड़ी में अकेली रह रही नेत्रहीन बुजुर्ग महिला ने आखिरकार दुनिया को अलविदा कह दिया।

मौत के बाद भी उसे अपनों का कंधा नसीब नहीं हुआ। अपना आशियाना की टीम स्कूटी पर उसका शव लेकर कल्पना चावला राजकीय मेडिकल कॉलेज के शवगृह पहुंची। अपना आशियाना टीम का कहना था कि उन्होंने एंबुलेंस को कॉल नहीं किया।