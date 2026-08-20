रोहतक के 4 लोगों के लिए काल बनी उत्तराखंड ट्रिप... देहरादून सड़क हादसे में मौत; वाहनों के उड़े परखच्चे

जागरण संवाददाता, रोहतक। देहरादून के डोईवाला में मणिमाई मंदिर के पास बुधवार सुबह साढ़े 10 बजे हुए सड़क हादसे में रोहतक के चार लोगों की मौत हो गई, जबकि दो अन्य घायल बताए जा रहे हैं। हादसे की सूचना मिलते ही रोहतक में मृतकों के परिवारों में कोहराम मच गया।

बताया जा रहा है कि सभी लोग घूमने के लिए घर से निकले थे, लेकिन रास्ते में हुए दर्दनाक सड़क हादसे का शिकार हो गए। हादसे में जान गंवाने वालों में रेलवे रोड निवासी नरेश जैन, आर्य नगर निवासी विनोद, रेलवे रोड निवासी सोमपाल और गढ़ी मोहल्ला निवासी नवीन शामिल है।

जानकारी के अनुसार रेलवे रोड निवासी सोमपाल अपनी इको वैन गाड़ी से परिवार और परिचितों को घुमाने के लिए लेकर गए थे। हादसे के समय गाड़ी सोमपाल ही चला रहे थे। सोमपाल के परिवार में चार बेटियां और एक बेटा है। हादसे की खबर मिलते ही उनके घर में मातम पसर गया। हादसे में रेलवे रोड निवासी नरेश की भी मौत हो गई।

नरेश आत्माराम जैन हलवाई की दुकान पर काम करते थे और इनके पिता कुछ समय पहले तक कचौरी की रेहड़ी लगाकर अपने परिवार का पालन-पोषण कर रहे थे। परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर बताई जा रही है। नरेश के परिवार में पत्नी के अलावा चार साल का बेटा और आठ साल की बेटी है। उनकी मौत से परिवार के सामने रोजी-रोटी का संकट भी खड़ा हो गया है।

परिवार में 15 दिन पहले भी हुई थी महिला की मौत परिजनों के अनुसार नरेश के परिवार पर करीब 15 दिन पहले ही दुखों का पहाड़ टूट चुका था। करीब दो सप्ताह पहले परिवार में एक महिला की मौत हुई थी। अभी परिवार उस सदमे से उबर भी नहीं पाया था कि सड़क हादसे में नरेश की मौत हो गई। एक के बाद एक हुई इन घटनाओं से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है।