हरियाणा में पहली बार सरोगेसी से जन्मी बद्री गाय की बछड़ी, NDRI करनाल के वैज्ञानिकों को बड़ी सफलता

जागरण संवाददाता,करनाल। उत्तराखंड की देसी बद्री गाय के संरक्षण और आनुवंशिक उन्नयन की दिशा में करनाल स्थित राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान (एनडीआरआइ) और गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय पंतनगर के वैज्ञानिकों ने पहली बार अंडाणु संग्रहण व प्रयोगशाला निषेचन (ओपीयू-आइवीएफ) तकनीक से तैयार बद्री भ्रूण को साहीवाल गाय की कोख में प्रत्यारोपित कर स्वस्थ बद्री बछिया का जन्म कराया।

साहीवाल गाय ने पंतनगर में 11 सितंबर की सुबह तीन बजकर 10 मिनट पर बछिया को जन्म दिया। बद्री उत्तराखंड की देसी पशु नस्ल है और राज्य पशु का दर्जा प्राप्त है। एनडीआरआइ के निदेशक डॉ. धीर सिंह ने बताया कि इस तकनीक से उत्कृष्ट आनुवंशिक गुणों वाली बद्री गायों के अंडाणु ले भ्रूण तैयार किए जा सकते हैं। एनडीआरआइ व पंतनगर विव के वैज्ञानिकों की उपलब्धि, खास तकनीक से तैयार बद्री भ्रूण साहीवाल गाय की कोख में किया प्रत्यारोपित तीन साल में विकसित हुई ओपीयू-आइवीएफ तकनीक बद्री नस्ल के आनुवंशिक संसाधनों के संरक्षण के लिए दोनों संस्थानों ने वर्ष 2023 में संयुक्त अनुसंधान कार्यक्रम शुरू किया था। पंतनगर विश्वविद्यालय के तत्कालीन कुलपति डॉ. एमएस चौहान की पहल से शुरू हुए इस कार्यक्रम में तीन वर्षों के दौरान बद्री गाय में अंडाणु संग्रहण, प्रयोगशाला निषेचन, भ्रूण उत्पादन और भ्रूण प्रत्यारोपण की तकनीक विकसित की गई।