कैथल पुलिस ने किया पंजाब के इनामी बदमाश का एंकाउंटर, बुलेटप्रूफ जैकेट ने बचाई ASI की जान
कैथल पुलिस ने पंजाब के एक इनामी बदमाश कृपाल उर्फ बल्लू को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। इस दौरान ...और पढ़ें
HighLights
कैथल पुलिस ने पंजाब के इनामी बदमाश कृपाल बल्लू को पकड़ा
बदमाश की गोली से एएसआई अजीत सिंह की जान बुलेटप्रूफ जैकेट ने बचाई
पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश कृपाल बल्लू के घुटने में गोली लगी
जागरण संवाददाता, कैथल। एंटी व्हीकल थेफ्ट स्टॉफ पुलिस टीम गुहला क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए चोरी व छीनाझपटी के कई मामलों में वांछित आरोपित को मुठभेड़ के बाद काबू किया है। आरोपित की पहचान कृपाल उर्फ बल्लू निवासी अलीपुर, पंजाब के रूप में हुई है।
डीएसपी सुशील प्रकाश ने बताया की एंटी व्हीकल थेफ्ट स्टॉफ के एएसआई अजीत सिंह, एएसआई राममेहर, एएसआई अशोक, एएसआई संदीप व सिपाही सरवन कुमार की टीम सरकारी गाड़ी में थाना गुहला क्षेत्र में अपराध एवं अपराधियों की तलाश में गश्त कर रहे थे।
गांव बाबकपुर के पास पुलिस टीम को गुप्त सूचना मिली कि कृपाल उर्फ बल्लू, जो चोरी व छीनाझपटी के मामलों में वांछित है, बाबकपुर से रत्ताखेड़ा जाने वाली सड़क के पास जंगल में बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल पर अवैध हथियार सहित किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में खड़ा है।
सूचना के आधार पर पुलिस टीम द्वारा रेडिंग पार्टी तैयार की गई तथा टीम के कर्मचारियों ने सुरक्षा के लिए बुलेटप्रूफ जैकेट पहन ली। पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो एक संदिग्ध युवक पुलिस को देखकर जंगल की तरफ भागने लगा।
आरोपी ने पहले की फायरिंग
पुलिस कर्मचारियों द्वारा उसे रुकने के लिए आवाज लगाई गई, लेकिन आरोपी ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी। आरोपित द्वारा चलाई गई गोली एएसआई अजीत सिंह की बुलेटप्रूफ जैकेट पर लगी, जिससे उनकी जान बच गई।
पुलिस ने की जवाबी कार्रवाई
पुलिस द्वारा आत्मरक्षा में की गई जवाबी कार्रवाई में आरोपी के घुटने में गोली लगी और उसे मौके पर काबू कर लिया गया। आरोपित द्वारा 4 से फायर किए गए तथा 4 फायर पुलिस की तरफ से हुए।
कौन है आरोपित?
आरोपित की पहचान कृपाल उर्फ बल्लू निवासी अलीपुर, पंजाब के रूप में हुई है। आरोपित को प्राथमिक उपचार के लिए सीएचसी गुहला ले जाया गया, जहां से चिकित्सकों ने उसे सरकारी अस्पताल कैथल रेफर कर दिया।
आरोपी के कब्जे से 32 बोर अवैध असला बरामद किया गया। प्रारम्भिक जांच दौरान सामने आया है की आरोपित पर चोरी लूट छीनाझपटी के कई मामले दर्ज है।
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