जागरण संवाददाता, कैथल। हरियाणा की अनाज मंडियों में इन दिनों बारीकी धान की आवक हो रही है। मंडियों में 1121, मुच्छल, 1718 व बासमती के भाव पिछले साल की अपेक्षा काफी तेज है। इससे किसानों के चेहरे पर रौनक नजर आ रही है।

पिछले साल बारीकी धान के भाव 4000 से 4200 रुपये प्रति क्विंटल थे, लेकिन इस बार 5000 से 6000 रुपये प्रति क्विंटल तक मिल रहे हैं। बारीकी धान के भाव अच्छे मिलने से किसानों को फायदा हो रहा है। भाव के साथ-साथ इस बार उत्पादन भी अच्छा हो रहा है, जिससे किसानों को प्रति एकड़ एक लाख से लेकर एक लाख 20 हजार रुपये तक की आमदनी हो रही है। कैथल की नई अनाज मंडी के साथ-साथ अतिरिक्त अनाज मंडी, गुहला-चीका, कलायत, ढांड, सीवन, पूंडरी व राजौंद अनाज मंडी में आवक हो रही है।