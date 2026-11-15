हरियाणा के किसान भाई का कमाल, 44 एकड़ में उगाए देसी गाजर और टमाटर; अब हर महीने कमा रहे 2 लाख रुपये

राकेश कुमार, झज्जर। परंपरागत खेती में बढ़ती लागत और आमदनी के बीच अंतर को देखते हुए किसान नए विकल्प अपना रहे हैं।

गांव दुलीना के प्रगतिशील किसान रणजीत सिंह सिंगरोहा ने मेहनत और नवाचार से सब्जी उत्पादन को कमाई का जरिया बनाया है। दो एकड़ में देशी गाजर की खेती से शुरुआत करने वाले रंजीत आज 44 एकड़ में सब्जियां उगा रहे हैं।

इनमें 40 एकड़ में गाजर और चार एकड़ में टमाटर की फसल है। उनका दावा है कि सब्जी उत्पादन और बीज बिक्री से सालाना करीब 25 लाख (हर महीने 2.08 लाख रुपये) रुपये की कमाई होती है। वह गाजर का बीज तैयार कर अब तक करीब पांच लाख रुपये का बीज अन्य किसानों को बेच चुके हैं।

झज्जर: प्रगतिशील किसान रंजीत सिंह सिंगरोहा। करीब आठ से नौ वर्ष पहले रणजीत ने परंपरागत फसलों के साथ सब्जी उत्पादन शुरू किया था। दो एकड़ में देसी गाजर की खेती के अच्छे नतीजों के बाद उन्होंने इसका रकबा बढ़ाया। अब वह जरूरत के लिए खुद बीज तैयार करते हैं और अतिरिक्त बीज बेचकर आमदनी का एक और साधन जुटाते हैं।