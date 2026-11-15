पंचकूला में बनेगा श्री कृष्ण कृपा धाम, नींव रख CM सैनी बोले-आने वाली पीढ़ियों को यहां संस्कार और समर्पण का ज्ञान मिलेगा

जागरण संवाददाता, पंचकूला। पंचकूला में श्री कृष्ण कृपा धाम बनेगा, जिसके भवन निर्माण का रविवार को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शिलान्यास किया। उन्होंने धाम के निर्माण के लिए अपने ऐच्छिक कोष से 31 लाख रुपये देने की घोषणा की।

सीएम ने कहा कि श्री कृष्ण कृपा धाम केवल एक भवन नहीं, बल्कि ऐसा आध्यात्मिक केंद्र बनेगा, जहां आने वाली पीढ़ियों को संस्कार, सेवा, समर्पण और श्रीमद्भगवद्गीता का ज्ञान मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवान श्रीकृष्ण ने गीता के माध्यम से कर्म, कर्तव्य और लोक कल्याण का मार्ग दिखाया है, वहीं भगवान बिरसा मुंडा ने अपने संघर्ष से स्वाभिमान, एकता और अपनी धरती व संस्कृति की रक्षा का संदेश दिया। दोनों महापुरुषों का जीवन हमें समाज के प्रति समर्पित रहने की प्रेरणा देता है।

उन्होंने कहा कि आज के दौर में जब व्यक्ति भविष्य को लेकर चिंतित रहता है, तब श्रीमद्भगवद्गीता उसे धैर्य, विवेक और कर्म करने की प्रेरणा देती है। प्रधानमंत्री नरेद्र मोदी के मार्गदर्शन में हरियाणा सरकार गीता के संदेश को कुरुक्षेत्र से विश्वभर तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है। इसमें गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज का महत्वपूर्ण योगदान है।

बिरसा मुंडा ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बुलंद की थी आवाज जनजातीय गौरव दिवस पर भगवान बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि मात्र 25 वर्ष की आयु में बिरसा मुंडा ने अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिला दी थी। उन्होंने जल, जंगल और जमीन की रक्षा के लिए संघर्ष किया तथा नशे, अंधविश्वास और सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ भी आवाज उठाई। उनका जीवन अन्याय और शोषण के विरुद्ध खड़े होने की प्रेरणा देता है।