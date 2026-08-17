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हांसी प्रोटेस्ट थमा...जीवन कुंडू मर्डर केस में हरियाणा सरकार ने मानी सभी मांगें, 14 दिन बाद आज होगा अंतिम संस्कार

By Digital Desk Edited By: Prince Sharma
Updated: Mon, 17 Aug 2026 12:21 PM (IST)

हांसी में जीवन कुंडू हत्याकांड को लेकर सरकार और आंदोलनकारी कमेटी के बीच चंडीगढ़ में हुई वार्ता सफल रही।

जीवन कुंडू मर्डर केस में हरियाणा सरकार ने मानी सभी मांगें (जागरण ग्राफिक्स)

जीवन कुंडू मर्डर केस में हरियाणा सरकार ने मानी सभी मांगें (जागरण ग्राफिक्स)

HighLights

  1. जीवन कुंडू हत्याकांड पर सरकार-प्रदर्शनकारी वार्ता सफल

  2. सरकार ने हांसी के केस वापस लेने पर सहमति दी

  3. जब्त गाड़ियां लौटाई जाएंगी, मुख्य आरोपी गिरफ्तार होगा

जागरण संवाददाता, हिसार। जीवन कुंडू हत्याकांड को लेकर चल रहा आंदोलन सोमवार को सरकार के साथ वार्ता के बाद समाप्ति की ओर बढ़ा। न्याय संघर्ष समिति की छह सदस्यीय कमेटी ने चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात की।

बैठक में मुख्य आरोपित रमेश अत्री की गिरफ्तारी का आश्वासन देने के साथ 15 अगस्त को हांसी में दर्ज मुकदमे रद करने, पकड़े गए वाहनों को वापस लौटाने और पीड़ित परिवार की हरसंभव मदद करने पर सहमति बनी।

इसके बाद परिवार ने 14 दिन से रखे गए जीवन के शव का मंगलवार को किनाला में अंतिम संस्कार करने पर सहमति जताई है। इससे पहले महापंचायत ने वार्ता बेनतीजा रहने पर 18 अगस्त से हिसार-दिल्ली, हिसार-सिरसा और हिसार-चंडीगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग बंद करने की चेतावनी दी थी।

पूर्व प्रदेश महामंत्री ने कराई मध्यस्थता

न्याय संघर्ष समिति की कमेटी के साथ भाजपा के पूर्व प्रदेश महामंत्री सुरेंद्र पूनिया भी चंडीगढ़ पहुंचे। उन्होंने सरकार और समिति के बीच वार्ता में मध्यस्थता की। समिति सदस्य पूर्व सरपंच रवि कुंडू ने बताया कि मुख्यमंत्री ने परिवार की हरसंभव मदद का भरोसा दिया और मुख्य आरोपित की गिरफ्तारी का आश्वासन दिया।

15 अगस्त को हांसी में हुआ था टकराव

मुख्यमंत्री के हांसी स्थित नेहरू कॉलेज में स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले सिसाय पुल नाके पर प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच टकराव हुआ था। सुबह करीब 6:40 बजे 150 से 200 लोग ट्रैक्टर-ट्रालियों के साथ समारोह स्थल की ओर बढ़े थे।

पुलिस के अनुसार बैरिकेड तोड़ने, ट्रैक्टर चढ़ाने और पथराव के प्रयास के बाद ड्यूटी मजिस्ट्रेट के आदेश पर लाठीचार्ज किया गया। झड़प में हांसी के एसपी विनोद कुमार समेत कई पुलिसकर्मी घायल हुए थे। मामले में कई धाराओं में केस दर्ज कर गिरफ्तारियां की गई थीं।

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