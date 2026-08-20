भाइयों की कलाई पर बधेंगी सोने-चांदी की राखियां, रक्षाबंधन पर हरियाणा में बढ़ी डिजाइनर राखियों की डिमांड

गुलशन बजाज, हिसार। रक्षाबंधन पर्व को लेकर शहर के बाजारों में खरीदारी का उत्साह चरम पर है। भाई-बहन के पवित्र रिश्ते के प्रतीक इस पर्व पर इस बार सोने और हालमार्क चांदी की राखियां आकर्षण का प्रमुख केंद्र बनी हुई है। राजगुरु मार्केट, पटेल नगर, डीसी कालोनी और आजाद नगर सहित प्रमुख बाजारों में राखियों, मिठाइयों और उपहारों की दुकानों पर ग्राहकों की भीड़ रही है।

ज्वेलर्स यश सोनी ने बताया कि हिसार के बाजार में हालमार्क चांदी की राखियां 70 रुपये से लेकर ग्राहक की पसंद और बजट के अनुसार उपलब्ध है। इनमें बच्चों के लिए विशेष राखियों के साथ तुलसी, रुद्राक्ष, पाइरेट, डोरेमोन, गणेश जी, फिश, नाम राशि और ओम डिजाइन की राखियां शामिल हैं।

सोने में भी 22 कैरेट की राखियां करीब 5 हजार रुपये से उपलब्ध हैं। इसके अलावा उपहार के तौर पर चांदी के सिक्के भी खूब पसंद किए जा रहे हैं। 10 ग्राम का चांदी का सिक्का करीब 3 हजार रुपये में उपलब्ध है।

राजगुरु मार्केट के दुकानदार मोहित व महेश गर्ग ने बताया कि इस बार ग्राहकों में खासा उत्साह है। बाजार में 5 रुपये से लेकर 800 रुपये तक की विभिन्न डिजाइन वाली राखियां उपलब्ध हैं, जिन्हें कोलकाता, मुंबई, अंबाला और दिल्ली से मंगवाई गई है। बच्चों में कार्टून, मोटू-पतलू, अन्य कैरेक्टर और लाइट वाली राखियों की मांग है, जबकि बड़े पारंपरिक व डिजाइनर राखियां पसंद कर रहे हैं।