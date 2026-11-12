टंकियों में 'बीमारी'! हरियाणा के 398 सरकारी स्कूलों में पानी के सैंपल फेल, शिक्षा मंत्री के गृह जिले के भी 28 स्कूल

चेतन वर्मा, हिसार। हरियाणा के स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों को प्यास बुझाना आसान नहीं है। कारण है पहली से 12वीं कक्षा के 6469 सरकारी स्कूलों में से 398 स्कूलों में पीने के पानी के सैंपल फेल हो चुके हैं। अर्थात 398 स्कूलों में पानी पीने लायक नहीं है। शेष 6071 स्कूलों में पानी पीने योग्य है। जबकि 7828 सरकारी स्कूलों में पीने के पानी की जांच होनी बाकी है।

बता दें कि प्रदेश में 1 से 12वीं कक्षा के कुल 14297 सरकारी स्कूल है। खास बात है कि प्राइमरी स्कूलों में पीने के पानी के सैंपल अधिक फेल हुए है। उनमें पहली से 5वीं कक्षा के 5 साल से 9 साल के बच्चे पढ़ते हैं। ये हम नहीं, जनस्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी पानी के सैंपल की रिपोर्ट में उजागर हुआ है।

इससे भी हैरान कर देने वाली बात है कि हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा का गृह जिला पानीपत छठे स्थान पर है, जहां 28 सरकारी स्कूलों के पीने के पानी के सैंपल फेल हो चुके हैं। उपरोक्त आंकड़ों से पता चलता है कि सरकारी स्कूलों में मूलभूत सुविधा में शुमार पीने के पानी की क्या स्थिति है। जिससे आए दिन मासूमों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ किया जा रहा है।

शपथ पत्र दाखिल कर चुके हैं बीईओ प्रदेश के समस्त बीईओ मूलभूत सुविधाएं जिनमें पानी, बिजली, शौचालय व रैंप को लेकर तीन बार शपथ पत्र दाखिल कर चुके हैं। जिनमें बीईओ आश्वस्त कर चुके हैं कि स्कूलों में उपरोक्त मूलभूत सुविधाएं दुरुस्त है। लेकिन जनस्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट ने शिक्षा निदेशालय की कार्यप्रणाली से लेकर अधिकारियों पर सवाल खड़े कर दिए है।