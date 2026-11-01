यूनिवर्ल्ड गार्डन गुरुग्राम में अब लोगों को मिलेगी राहत, बदली जा रही दो दशक पुरानी लिफ्ट

जनवरी 2026 में शिंडलर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को सौंपे गए इस प्रोजेक्ट की समयसीमा 18 महीने निर्धारित की गई है। नई मशीन रूम लेस (एमआरएल) लिफ्टें लगाई जा रही हैं।

शेष कार्य निवासियों को कम से कम असुविधा पहुंचाते हुए चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। सोसायटी में फसाड का काम भी अपग्रेड किया गया है।

निवासियों की सुरक्षा और सुविधा हमारी प्राथमिकता है। सभी लिफ्टों का अपग्रेडेशन इसी प्रतिबद्धता का हिस्सा है। पहले चरण में पांच नई एमआरएल लिफ्टों की पहली खेप की डिलीवरी के साथ आधुनिकीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। हमारा प्रयास है कि सभी 30 लिफ्टों को चरणबद्ध तरीके से अपग्रेड कर निवासियों को सुरक्षित, सुचारु और भरोसेमंद सुविधा उपलब्ध कराई जाए।-अविनाश भागिया, अध्यक्ष, यूनिवर्ल्ड गार्डन अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन



यह परियोजना सामूहिक प्रयास और जिम्मेदारी का परिणाम है। हमारा उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों, बच्चों और सभी निवासियों के लिए सोसायटी को अधिक सुरक्षित और सुविधाजनक बनाना है।-दीपिका भल्ला बिष्ट, सचिव, बोर्ड आफ मैनेजमेंट

करीब 20 साल बाद लिफ्टों का बदला जाना बड़ी राहत है। पुरानी लिफ्टों में बार-बार खराबी से रोजमर्रा के काम प्रभावित होते थे।- विनीत नवानी, निवासी, सोसायटी

नई एमआरएल लिफ्ट की शुरुआत खुशी का क्षण है। उम्मीद है कि अगले चरण में बाकी लिफ्टों का काम भी समय पर पूरा होगा।-आरके पटनी, निवासी, सोसायटी

यह भी पढ़ें- 'कोरोना के दौरान आलोचना से सख्त हुआ चीन का रवैया', मुंबई में बोले विदेश सचिव विक्रम मिसरी



