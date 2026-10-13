गुरुग्राम में मकानों की सीलिंग और तोड़फोड़ पर सुप्रीम कोर्ट की रोक, 160 से अधिक मकान हो चुके हैं सील; क्या हाेगा आगे?

गौरव सिंगला, नया गुरुग्राम। लाइसेंस प्राप्त कॉलोनियों में अवैध निर्माण और व्यावसायिक गतिविधियों के विरुद्ध चल रही तोड़फोड़ और सीलिंग की कार्रवाई के बीच सुप्रीम कोर्ट ने गौरव कोहली बनाम हरियाणा सरकार मामले में दो सप्ताह तक कार्रवाई रोकने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 3 नवंबर 2026 को होगी।

160 से अधिक मकान हो चुके हैं सील टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के जिला नगर योजनाकार इंफोर्समेंट (डीटीपीई) अमित मधोलिया की अगुवाई में गुरुग्राम की लाइसेंस प्राप्त कॉलोनियों में अवैध निर्माण और नियमों के उल्लंघन के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। अब तक व्यावसायिक गतिविधियां संचालित करने वाले लगभग 160 से अधिक मकानों को सील किया जा चुका है।

क्यों की जा रही गुरुग्राम में सीलिंग? विभाग की टीम डीएलएफ फेज-3, डीएलएफ फेज-4, सुशांत लोक-1 और साउथ सिटी-1 समेत कई क्षेत्रों में तोड़फोड़ की कार्रवाई भी कर चुकी है। इन कॉलोनियों में आवासीय मकानों में व्यावसायिक गतिविधियां संचालित करने और निर्माण नियमों के उल्लंघन के मामलों में विभाग की ओर से कार्रवाई की जा रही है।

हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती सुप्रीम कोर्ट में गौरव कोहली बनाम हरियाणा सरकार मामले की सुनवाई के दौरान लाइसेंस कॉलोनियों में कार्रवाई से जुड़े मुद्दे पर विचार किया गया। मामला एसएलपी (सी) नंबर 035321/2026 से संबंधित है। इसमें पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई है, जो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के अधिकार क्षेत्र से जुड़ा है।

कब होगी गुरुग्राम सीलिंग की अगली सुनवाई? अदालत ने दो सप्ताह तक तोड़फोड़ और सीलिंग की कार्रवाई रोकने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कहा है कि अगली सुनवाई पर मामले की सुनवाई कर एसएलपी का निपटारा किया जाएगा। अब 3 नवंबर को होने वाली सुनवाई पर नजर रहेगी।