गुरुग्राम में मिलावटी पनीर पर बड़ी कार्रवाई, 770 किलो जब्त, 150 किलो नष्ट

जागरण संवाददाताा, पटौदी (गुरुग्राम)। मुख्यमंत्री उड़नदस्ता और खाद्य सुरक्षा विभाग की संयुक्त टीम ने पटौदी सब्जी मंडी में दो कंटेनरों में भरकर लाया जा रहा।

770 किलो पनीर पकड़ा है। जांच में करीब 150 किलो पनीर खराब और अनहाइजीनिक हालत में मिला, जिसे मौके पर ही जमीन में दबाकर नष्ट कर दिया गया।

सैंपल जांच के लिए भेजे गए

विभाग ने पनीर के सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिए हैं। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार यह पनीर नूंह से लाया जा रहा था और गुरुग्राम, फर्रुखनगर व आसपास के क्षेत्रों में सप्लाई किया जाना था।