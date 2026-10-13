गुरुग्राम शीतला माता मंदिर में छठ पूजा की भव्य तैयारियां शुरू, 13 से 16 नवंबर तक आयोजन

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। पाटलिपुत्र सांस्कृतिक चेतना समिति की कोर कमेटी की बैठक न्यू दयानंद कॉलोनी में सोमवार को आयोजित की गई।

समिति के संरक्षक बीएन लाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में छठ पूजा की तैयारियों पर विस्तार से चर्चा की गई। हर वर्ष की भांति इस बार भी शीतला माता मंदिर के पार्किंग ग्राउंड में भव्य छठ पूजा का आयोजन किया जाएगा।

13 से 16 नवंबर तक मनाई जाएगी छठ इस वर्ष छठ पूजा 13 से 16 नवंबर तक मनाई जाएगी। 13 नवंबर को नहाय-खाय, 14 नवंबर को खरना, 15 नवंबर को डूबते सूर्य को संध्या अर्घ्य और 16 नवंबर को उगते सूर्य को उषा अर्घ्य दिया जाएगा।

बैठक में बीएन लाल ने सभी कार्यकर्ताओं से अभी से तैयारियों में जुटने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आयोजन को व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए कार्यकर्ताओं को अलग-अलग जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी।बैठक में पूजा को भव्य और सुव्यवस्थित बनाने के लिए कार्यकर्ताओं ने अपने सुझाव भी दिए।