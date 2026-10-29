सोहना डंपिंग यार्ड पर राजनीतिक तकरार, पार्षदों ने घेरी चेयरपर्सन और अधिकारियों की भूमिका

जागरण संवाददाता, सोहना। गुरुग्राम का कूड़ा सोहना में डालने के लिए प्रस्तावित डंपिंग यार्ड का मामला अब राजनीतिक तकरार में बदलता जा रहा है। महापंचायत में विरोध के बाद नगर परिषद के जनप्रतिनिधियों और चेयरपर्सन प्रतिनिधि आमने-सामने आ गए हैं।

पार्षद मोगली एडवोकेट ने डंपिंग यार्ड की योजना को लेकर अधिकारियों की भूमिका पर सवाल उठाने के साथ चेयरपर्सन प्रीति बागड़ी के पिता और ग्रीवेंस कमेटी के सदस्य राजेंद्र बागड़ी से भी जवाब मांगा है। वहीं, राजेंद्र बागड़ी ने आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि उन्हें इस योजना की जानकारी नहीं थी और जनता का हित उनके लिए सर्वोपरि है। क्यों नहीं बुलाई गई बैठक पार्षद मोगली एडवोकेट ने सवाल उठाया है कि जब डंपिंग यार्ड की योजना कई महीनों से चल रही थी, तो इसकी जानकारी जनप्रतिनिधियों को समय रहते क्यों नहीं दी गई? पार्षदों की ओर से बार-बार बैठक बुलाने की मांग के बावजूद बैठक क्यों नहीं बुलाई गई?

उन्होंने कहा कि योजना रातोंरात तैयार नहीं हुई होगी, इसलिए अधिकारियों के साथ चेयरपर्सन की जवाबदेही भी तय होनी चाहिए। लोगों को अंधेरे में रखने के मामले में संबंधित अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को जवाब देना चाहिए। पार्षद के आरोपों पर राजेंद्र बागड़ी ने कहा कि उन्हें डंपिंग यार्ड के निर्माण और योजना के बारे में कोई जानकारी नहीं थी।

उन्होंने कहा कि वह जनता की सेवा के लिए खड़े हैं और उनके लिए किसी पद से ज्यादा क्षेत्र के लोगों का हित महत्वपूर्ण है। जनता के हित में जरूरत पड़ी तो वह पद छोड़ने से भी पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों के बीच जनहित को प्राथमिकता देने की बात कही।