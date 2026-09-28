गुरुग्राम में रिहायशी इलाकों में कमर्शियल का खेल खत्म, SC की सख्ती से हड़कंप, गुरुग्राम में 98 PG और गेस्ट हाउस सील

गौरव सिंगला, नया गुरुग्राम। रिहायशी क्षेत्रों में नियमों के विपरीत चल रही कमर्शियल गतिविधियों पर अब कार्रवाई और तेज होगी। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि जिन क्षेत्रों का भू-उपयोग केवल रिहायशी है, वहां कमर्शियल गतिविधियां नहीं चल सकतीं।

रिहायशी क्षेत्रों में पहले सीलिंग होगी ऐसे मामलों में सबसे पहले संबंधित परिसर को सील करने की कार्रवाई की जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्देश के बाद गुरुग्राम में रिहायशी संपत्तियों में चल रहे पीजी, गेस्ट हाउस, होटल और अन्य कमर्शियल गतिविधियों पर कार्रवाई को और मजबूती मिलेगी।

सुप्रीम कोर्ट ने यह महत्वपूर्ण निर्देश 22 सितंबर को लोगनाथन बनाम तमिलनाडु राज्य मामले की सुनवाई के दौरान दिए। इस मामले में हरियाणा सरकार और गुरुग्राम के विभिन्न विभाग पक्षकार बने हुए हैं। कोर्ट ने कहा कि किसी भी संपत्ति पर कार्रवाई का आधार उसका स्वीकृत भू-उपयोग और सक्षम प्राधिकरण से मिली अनुमति होनी चाहिए। यदि किसी क्षेत्र को विशेष रूप से रिहायशी उपयोग के लिए निर्धारित किया गया है और वहां केवल रिहायशी गतिविधि की अनुमति है, तो वहां कमर्शियल गतिविधि पाए जाने पर परिसर को पहले सील किया जाए। दो माह में 150 इमारतें सील गुरुग्राम में टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के डीटीपी एन्फोर्समेंट अमित मधोलिया की ओर से रिहायशी क्षेत्रों में नियमों के उल्लंघन के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। पिछले करीब दो माह में विभाग की ओर से 150 इमारतों को सील किया जा चुका है।