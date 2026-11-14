खेड़की दौला और बिजवासन टोल प्लाजा की बदली संचालन एजेंसी, परिवार के साथ मारपीट के बाद NHAI की बड़ी कार्रवाई

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। दिल्ली-गुरुग्राम एक्सप्रेसवे और द्वारका एक्सप्रेसवे पर टोल संचालन की व्यवस्था में शनिवार से बदलाव हो गया।

दिल्ली-गुरुग्राम एक्सप्रेसवे के खेड़की दौला टोल प्लाजा एवं द्वारका एक्सप्रेसवे के बिजवासन टोल प्लाजा के संचालन की जिम्मेदारी पाथ इंडिया लिमिटेड को सौंप दी गई।

टोल पर परिवार के साथ मारपीट की घटना

इससे पहले इन दोनों टोल प्लाजा की जिम्मेदारी रिद्धि सिद्धि एंटरप्राइजेज के पास थी। यह बदलाव पांच नवंबर को बिजवासन टोल प्लाजा पर कार सवार एक परिवार के साथ हुई मारपीट के मामले के बाद किया गया है। आरोप था कि टोल एजेंसी के कर्मचारियों ने बिजवासन टोल प्लाजा पर कार सवार परिवार के साथ दुर्व्यवहार और मारपीट की थी।

एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई घटना सामने आने के बाद भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआइ) ने मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई की। पहले 15 लाख का जुर्माना, फिर एक महीने का प्रतिबंध लगा दिया। कार्रवाई के तहत टोल संचालन की जिम्मेदारी दूसरी एजेंसी को सौंपने का निर्णय लिया गया। इसी क्रम में पाथ इंडिया लिमिटेड को दोनों टोल प्लाजा का संचालन सौंपा गया है।