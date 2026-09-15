शिवलिंग पर दिखी सर्प जैसी आकृति, श्रद्धालु बोले- भगवान शिव का चमत्कार; पटौदी के झूलेलाल मंदिर में कीर्तन शुरू

संवाद सहयोगी, पटौदी (गुरुग्राम)। पटौदी के झूलेलाल मंदिर में शिवलिंग पर लगातार टपक रहे पानी से सर्प जैसी आकृति बनने का मामला श्रद्धालुओं के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। श्रद्धालु इसे भगवान शिव का चमत्कार मान रहे हैं। घटना की जानकारी मिलने के बाद मंदिर में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ जुट रही है और महिलाएं कीर्तन कर रही हैं।

शनिवार से बनी सर्प जैसी आकृति मंदिर प्रधान गोपाल वधवा, महिला मंडल प्रधान मधु शर्मा, पुजारी अमित कुमार, राजेश मुद्गल एवं जग्गा सैन आदि ने बताया कि शिवलिंग के ऊपर पहले से कलश स्थापित है। कलश से धागे के माध्यम से पानी लगातार शिवलिंग पर टपकता रहता है। शनिवार को पानी टपकने के दौरान शिवलिंग पर सर्प जैसी आकृति बन गई, जो रविवार तक बनी रही। मंगलवार सांय भी इसी तरह की आकृति दोबारा दिखाई दी।