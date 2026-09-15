सरकारी जमीन पर अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं, गुरुग्राम में जल्द शुरू होगा बड़ा तोड़फोड़ अभियान

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। साइबर सिटी में अवैध निर्माण और सरकारी जमीन पर अतिक्रमण के विरुद्ध नगर निगम गुरुग्राम ने एक बार फिर कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। शहर में लंबे समय से चल रहे अनधिकृत निर्माणों की सूची तैयार कर निगम स्तर पर कार्रवाई की रूपरेखा बनाई जा रही है। प्रवर्तन टीम को कानूनी और मैदानी स्तर पर तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं।

सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई टली, निगम ने तेज की तैयारी अवैध निर्माण और तोड़फोड़ से जुड़े मामलों में सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को प्रस्तावित सुनवाई नहीं हो सकी। अब अगली तारीख का इंतजार है। हालांकि, निगम अधिकारियों ने इस बीच अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। पूर्व में अदालतों में प्रस्तुत रिपोर्ट और मामलों की पैरवी में सामने आई कमियों को दूर करने पर भी जोर दिया।