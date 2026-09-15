'आरोपी का इरादा जान से मारने का था', गुरुग्राम हिट-एंड-रन मामले में पुलिस का बयान; 2 गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। गोल्फ कोर्स रोड पर महिला बाइकर को कार से टक्कर मारकर भागने के मामले में गुरुग्राम पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है।

अपराध शाखा सोहना की टीम ने मंगलवार सुबह आरोपित कल्याण बैंसला को राजस्थान के दौसा-राजगढ़ के बीच से पकड़ा।

पुलिस ने बताया कि घटना के बाद वह अपने गांव पहुंचा था। वहां मीडिया को इंटरव्यू देकर अपना मोबाइल बंद कर फरार हो गया था। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने तीन टीमें गठित की थीं।

डीसीपी ईस्ट संदीप कुमार ने बताया कि घटनास्थल की गहन जांच और सीसीटीवी विश्लेषण के आधार पर पुलिस ने इस मामले में हत्या के प्रयास की धारा 109 बीएनएस जोड़ी है।

वहीं पीड़िता के बयान दर्ज करने के बाद केस में महिला को परेशान करने, पीछा करने से संबंधित धारा 78, 79 बीएनएस की भी बढ़ोतरी की गई है।

'डीसीपी संदीप बोले उसकी हत्या की नीयत थी'

पुलिस से जब पूछा गया कि हत्या के प्रयास का मामला कैसे दर्ज किया गया, क्या मीडिया या सोशल मीडिया का प्रेशर है। तब डीसीपी बोले कि क्लियर दिख रहा है कि उसने जानबूझकर साइड से टक्कर मारी। लेकिन आरोपी का इंटेंट, उसकी नीयत हत्या की ही थी।