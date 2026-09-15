गुरुग्राम हिट एंड रन केस में घायल सिया बयान दर्ज कराने पहुंचीं कोर्ट, पुलिस सुरक्षा में हुईं पेश

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। साइबर सिटी के गोल्फ कोर्स रोड पर हुए रोड रेज मामले में घायल सिया अपने बयान दर्ज कराने के लिए गुरुग्राम जिला अदालत पहुंचीं। सिया को पुलिस सुरक्षा के बीच अदालत लाया गया। मामले में सिया के बयान को अहम माना जा रहा है।