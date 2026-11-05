दीवाली से पहले पटौदी के बाजारों में छाई रौनक, खरीदारी के बीच जाम और अतिक्रमण ने बढ़ाई मुसीबत

संवाद सहयोगी, पटौदी (गुरुग्राम)। दीवाली का त्योहार नजदीक आते ही पटौदी के बाजारों में रौनक बढ़ गई है। बाजार रंग-बिरंगी रोशनी और आकर्षक सजावट से जगमगा उठे हैं। घरों को सजाने और त्योहार की तैयारियों के लिए खरीदारी करने वालों की भीड़ सुबह से देर शाम तक बाजारों में उमड़ रही है। ग्राहकों की बढ़ती आवाजाही से दुकानदारों के चेहरे भी खिल उठे हैं।

बाजारों में त्योहार का उत्साह और खरीदारी की चहल-पहल साफ दिखाई दे रही है। बाजारों में बिजली की झालरों, रंग-बिरंगी लाइटों, देवी-देवताओं की तस्वीरों, सजावटी सामान और उपहारों की दुकानों पर सबसे अधिक भीड़ दिखाई दे रही है। लोग घरों को सजाने के लिए अपनी पसंद के अनुसार सामान खरीद रहे हैं। मिट्टी के दीपक, मोमबत्तियां, रंगोली और पूजन सामग्री की दुकानों पर भी ग्राहकों की आवाजाही बढ़ गई है। मिठाई की दुकानों पर भी त्योहार को लेकर विशेष तैयारियां की जा रही हैं। दुकानदारों ने अलग-अलग तरह की मिठाइयों के साथ आकर्षक उपहार पैकिंग की व्यवस्था की है।

धनतेरस के लिए सजी बर्तनों की दुकानें दीवाली के साथ धनतेरस को लेकर भी बाजारों में तैयारियां तेज हो गई हैं। बर्तनों की दुकानों पर पीतल, तांबे और स्टील के बर्तनों के साथ रसोई में इस्तेमाल होने वाले अन्य सामान की नई रेंज उपलब्ध है।

मान्यता के अनुसार, धनतेरस पर नई वस्तुओं की खरीदारी शुभ मानी जाती है। इसी कारण दुकानदारों को इस बार अच्छी बिक्री की उम्मीद है। आने वाले दिनों में बाजारों में ग्राहकों की संख्या और बढ़ने की संभावना है। अतिक्रमण से संकरी हुई सड़कें त्योहार की रौनक के बीच बाजारों में अव्यवस्थाएं भी परेशानी का कारण बनने लगी हैं। कई दुकानदारों ने दुकानों के बाहर सड़क तक सामान सजा दिया है। वहीं, कुछ जगहों पर टेंट लगाकर अस्थायी दुकानें भी बनाई गई हैं। इससे बाजार की सड़कें संकरी हो गई हैं।