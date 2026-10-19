जमालपुर में 74 लाख की लागत से बनेगी सड़क, विधायक बिमला चौधरी ने किया शिलान्यास

संवाद सहयोगी, फरुखनगर। गांव जमालपुर में ग्राम सचिवालय से पीडब्ल्यूडी रोड तक करीब 74 लाख रुपये की लागत से सड़क का निर्माण किया जाएगा।

पटौदी विधायक बिमला चौधरी ने नारियल फोड़कर सड़क निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। सड़क बनने से ग्रामीणों को आवागमन में सुविधा मिलने के साथ क्षेत्र में बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी।

विकास को मिलेगी नई गति

इस अवसर पर विधायक बिमला चौधरी ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क सहित अन्य मूलभूत सुविधाओं को मजबूत करना सरकार की प्राथमिकता है। सड़क निर्माण से ग्रामीणों को बेहतर आवागमन की सुविधा मिलेगी और क्षेत्र के विकास को गति मिलेगी।