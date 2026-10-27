मानेसर के नवादा में गंदे पानी के नाले से ग्रामीणों का जीवन दुश्वार

जागरण संवाददाता, मानेसर। मानेसर नगर निगम क्षेत्र में औद्योगिक इकाइयों के गंदे पानी की निकासी के लिए बनाया गया एचएसआईआईडीसी का नाला नवादा के ग्रामीणों के लिए परेशानी का सबब बन गया है।

नाले के आसपास बने घरों में रहने वाले लोग रोजाना उठती बदबू से बेहाल हैं। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार शिकायत के बावजूद समस्या जस की तस है।

लोगों का जीना हुआ दूभर

पिछले कुछ दिनों से नाले से उठने वाली बदबू और तेज हो गई है। सुबह और शाम के समय आसपास के इलाके में दुर्गंध फैल जाती है।

नाले के नजदीक बने मकानों में रहने वाले लोगों को सबसे अधिक परेशानी होती है। बदबू के कारण घरों में रहना और खिड़की-दरवाजे खोलना तक मुश्किल हो गया है।

आसपास के वातावरण पर पड़ सकता है असर

ग्रामीणों का कहना है कि औद्योगिक क्षेत्र से निकलने वाले गंदे पानी की निकासी के लिए बना नाला आबादी के बीच से गुजरता है, लेकिन इसकी सफाई और निकासी व्यवस्था पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। लोगों को आशंका है कि समस्या बनी रही तो आसपास के वातावरण और उनके स्वास्थ्य पर भी असर पड़ सकता है।