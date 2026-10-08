मानेसर के चार गांव कृषि जोन की बंदिशों में फंसे, विकास की राह में बाधा

जागरण संवाददाता, मानेसर। गुरुग्राम और मानेसर के तेजी से बढ़ते शहरी विस्तार के बीच पचगांव चौक से जमालपुर के बीच बसे चार गांवों के किसान करीब दो दशक पुरानी कृषि जोन की बंदिशों से परेशान हैं।

मोकलवास, खरखड़ी, पुखरपुर और बासलांबी की जमीन वर्ष 2004 में कृषि जोन में शामिल की गई थी। ग्रामीणों का कहना है कि उस समय की परिस्थितियों में लिया गया निर्णय अब क्षेत्र के विकास में बाधा बन रहा है। किसानों ने कृषि जोन की दोबारा समीक्षा कर इसे हटाने की मांग की है।

2004 में इन जमीनों के अधिग्रहण की प्रक्रिय जारी थी ग्रामीणों के अनुसार, वर्ष 2004 में इन गांवों की जमीन के अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही थी। किसानों के विरोध के बाद जमीन को अधिग्रहण से बचाने के लिए कृषि जोन में शामिल कर दिया गया। उस समय गुरुग्राम और मानेसर का विस्तार आज की तरह नहीं था।

अब आइएमटी मानेसर, केएमपी एक्सप्रेसवे और दिल्ली-जयपुर हाईवे के आसपास तेजी से औद्योगिक और व्यावसायिक गतिविधियां बढ़ी हैं। इसके बावजूद इन चार गांवों में कृषि के अलावा अन्य गतिविधियों के लिए अनुमति नहीं मिल पा रही है। आसपास के गांवों में बढ़े रोजगार के अवसर किसानों का कहना है कि आसपास के गांवों में वेयरहाउस, निजी उद्योग और व्यावसायिक प्रतिष्ठान विकसित हो चुके हैं। इससे वहां रोजगार और आय के नए साधन बने हैं। वहीं, कृषि जोन में शामिल चार गांवों के किसान अपनी जमीन का व्यावसायिक उपयोग नहीं कर पा रहे हैं।