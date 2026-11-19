गोविंद कुमार, मानेसर। मानेसर नगर निगम क्षेत्र में नालों में अवैध रूप से गंदा पानी खाली करने वाले टैंकर संचालकों के विरुद्ध नगर निगम ने सख्ती शुरू कर दी है।

बुधवार शाम को नगर निगम के संयुक्त आयुक्त पुनीत कुमार ने कार्रवाई करते हुए गंदा पानी खाली कर रहे दो टैंकरों को पकड़ लिया। दोनों टैंकर चालक एचएसआईआईडीसी के नाले में अवैध रूप से गंदा पानी डाल रहे थे।

लगाया गया 50 हजार का जुर्माना..

निगम की टीम ने दोनों टैंकरों को मौके पर पकड़कर इंपाउंड कर लिया। साथ ही दोनों पर 50 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इस तरह दोनों टैंकर संचालकों पर कुल एक लाख रुपये का जुर्माना किया गया है।

नगर निगम क्षेत्र में गंदे पानी को टैंकर माफियाओं द्वारा रोजाना अवैध रूप से खाली किया जा रहा है। सेक्टर 90 चौक के नजदीक एचएसआईआईडीसी के नाले में रोजाना टैंकर खाली किए जा रहे हैं। टैंकर संचालक निर्धारित स्थान पर गंदा पानी खाली करने के बजाय नालों और अन्य स्थानों पर इसे डालकर नियमों की अनदेखी कर रहे हैं।

लोगों के स्वास्थ्य को खतरा इससे पर्यावरण प्रदूषण और आसपास रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य पर भी खतरा पैदा हो सकता है। बुधवार शाम को संयुक्त आयुक्त पुनीत कुमार ने स्वयं मौके पर पहुंचकर दोनों टैंकरों के खिलाफ कार्रवाई की।